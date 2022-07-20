"العصيمي": مواسم الصيف الأقل حرارة وأمطاراً غالباً ما تتزامن مع "النينو"
قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، إن مواسم الصيف الأقل حرارة والأقل أمطاراً علامة على اقتراب التيار الغربي ومؤشراً جيداً لموسم الأمطار وغالباً ما تتزامن مع "النينو".
وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الحرارة العالية وغزارة الأمطار الصيفية علامة على قوة المرتفع المداري ومؤشر سلبي لموسم الأمطار وغالباً ما تتزامن مع "اللانينا"، وهذا بشكل عام مع وجود بعض الاستثناءات.
وحول الموجة الحارة الحالية في بعض دول العالم قال العصيمي: أهم أسباب الموجة الحارة الأخيرة التي شهدتها أجزاء من غرب أوروبا انخفاض معامل التذبذب القطبي إلى قيم سالبة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الضغط الجوي في المنطقة القطبية وحصر الهواء البارد في نطاق جغرافي محدود ومنعه من الاندفاع جنوباً.
وتابع: ونتيجة تأثير وسيادة ظاهرة اللانينا التي تسبّب في العادة ضعف التيار النفاث شمال المحيط الأطلسي تبقى مناطق غرب وجنوب غرب أوروبا الأكثر عرضة للتأثر بالموجات الحارة في مثل هذه الظروف من الناحية العلمية الوضع شبه طبيعي ويتعلق في المقام الأول بأسباب مناخية طبيعية تتكرر أحياناً، والله أعلم.