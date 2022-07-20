"العصيمي": مواسم الصيف الأقل حرارة وأمطاراً غالباً ما تتزامن مع "النينو"

وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الحرارة العالية وغزارة الأمطار الصيفية علامة على قوة المرتفع المداري ومؤشر سلبي لموسم الأمطار وغالباً ما تتزامن مع "اللانينا"، وهذا بشكل عام مع وجود بعض الاستثناءات.