رعايا عدد من الدول ينوهون بمواقف المملكة الإنسانية خلال إجلائهم من السودان

وصف عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، العناية والاهتمام الذي لمسوه من أشقائهم في المملكة منذ صدور الموافقة على إجلائهم مروراً بإنهاء إجراءاتهم وصعودهم على سفينة جلالة الملك- الجبيل، التي وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة يوم أمس، أنه نابع من الأخوّة الصادقة التي تجلّت في مثل هذه الظروف الصعبة.