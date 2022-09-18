اختفاء وحذف.. ربكة تُحدثها "جداول طلاب جامعة أم القرى" ثم تعود!

فوجئ عدد من الطلاب والطالبات في جامعة أم القرى، صباح اليوم الأحد، بحذف واختفاء جداولهم من الموقع الرسمي للجامعة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى حجبها لساعات قبل أن تعود بشكل تدريجي.
وبحسب الطلاب المتضررين؛ فإن جداولهم اختفت من موقع الجامعة صباح اليوم تزامنًا مع بدء اليوم الدراسي بشكل مفاجئ، وكذلك اختفاء أسماؤهم من كشف بيان الأسماء لدى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب اختفائها من المنظومة تمامًا؛ مما تَسبب في تعليق بعض المحاضرات.
وعبّر الطلاب عن امتعاضهم الشديد؛ لافتين إلى أنها ليست المشكلة الأولى التي تعتريهم؛ حيث سبقها عطل تزامَنَ مع أسبوع الحذف والإضافة.
وأشار عدد من الطلاب إلى عودة جداولهم بشكل تدريجي، بعد ساعات من اختفائها؛ مطالبين بضرورة عدم تكرار ذلك مستقبلًا.