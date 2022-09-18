اختفاء وحذف.. ربكة تُحدثها "جداول طلاب جامعة أم القرى" ثم تعود!

وبحسب الطلاب المتضررين؛ فإن جداولهم اختفت من موقع الجامعة صباح اليوم تزامنًا مع بدء اليوم الدراسي بشكل مفاجئ، وكذلك اختفاء أسماؤهم من كشف بيان الأسماء لدى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب اختفائها من المنظومة تمامًا؛ مما تَسبب في تعليق بعض المحاضرات.