مطالبات بالتدخُّل.. شركات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" ترهق العملاء بأقساط منتصف الشهر

وتفصيلاً، أوضح بعض العملاء لـ"سبق" أن تلك الشركات تستخدم طريقتَيْن، إما السحب التلقائي من الحساب البنكي، أو قيام العميل بالسداد. وقالوا: في حال عدم السداد تتجه إلى التهديد بالرفع لـ"ساما". لافتين إلى أن بعض الأقساط تحل منتصف الشهر، وبعضها قبل الراتب بأيام قليلة؛ ما يتسبب في مشاكل مالية للكثير منهم.