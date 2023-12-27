"أمن الطرق": التزموا بهذه التعليمات أثناء هُطـول الأمطار وجريان الأودية

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات أثناء هُطول الأمطار وجريـان الأوديـة.
وقالت: يجب متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.
وأضافت القوات الخاصة لأمن الطرق: ينبغي ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، وعليك اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.
وأردفت: يجب الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.
وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق: ينبغي الابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.