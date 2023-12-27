"أمن الطرق": التزموا بهذه التعليمات أثناء هُطـول الأمطار وجريان الأودية

وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق: ينبغي الابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.