محليات

"أمن الطرق": التزموا بهذه التعليمات أثناء هُطـول الأمطار وجريان الأودية

دعت إلى متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية
"أمن الطرق": التزموا بهذه التعليمات أثناء هُطـول الأمطار وجريان الأودية

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق إلى ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات أثناء هُطول الأمطار وجريـان الأوديـة.

وقالت: يجب متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية وعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.

وأضافت القوات الخاصة لأمن الطرق: ينبغي ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى، وعليك اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

وأردفت: يجب الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة وإتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.

وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق: ينبغي الابتعاد عن مواقع الأشجار؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، وتجنّب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.

القوات الخاصة لأمن الطرق
هُطـول الأمطار

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