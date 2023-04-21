عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة

كما أعرب سموّه عن اعتزاز المملكة بخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن أعداد المعتمرين والزائرين هذا العام تجاوزت الأعوام السابقة، مبيّنًا سموه أنه مع زيادة الأعداد هناك زيادة في الاحترافية والاعتماد على التقنية، وزيادة في التخطيط المسبق.