رئيس تحرير "الجزيرة": شراكة السعودية وقطر تتعزز بخطوات ثابتة

وأشار إلى أن زيارة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة، تعكس وحدة الرؤية بين القيادتين، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أرقى. كما نوّه بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة عام 2023، وما صاحبها من اجتماعات لمجلس التنسيق، التي شكلت علامة فارقة في مسار العمل المشترك.