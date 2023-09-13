جراحة ناجحة لاستئصال 8 أورام ليفية من رحم مريضة ثلاثينية بمستشفى القنفذة العام

وحضرت المريضة للمستشفى تعاني نزيفاً متكرراً تصاحبه آلامٌ مما تسبّب لها في نقص في الدم، وبعد الفحوصات اللازمة وجد أنها تعاني أوراماً ليفية في الرحم وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الأورام الليفية الرحمية، وكان عددها (٨) مختلفة الأحجام أكبرها ورم ليفي بحجم (١٢سم x ١٠سم) والآخر (٦سم x ٩سم).