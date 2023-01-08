سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2 يطالبون بسرعة التحرك لتعبيد الشوارع المهترئة

وأكد السكان أن سفلتة الشوارع قد تكون حلًا مثاليًا لتجمّع المياه وعودتها للتحرك، بدلًا من التجمع بها مع توجيه المياه لمناطق التصريف الموجودة بالحي وعمل ميلان للمناطق القريبة من التصريف، وطالبوا الأمانة بالتحرك لإنقاذ معاناة السكان من شبح تجمّع المياه، والتي أدّت إلى إثارة رعبهم بمجرد هطول الأمطار؛ حيث تعيق تحركهم داخل الحي، وفي المقابل يجدون عدم التجاوب السريع من الأمانة بسحبها عبر صهاريجها إلا بعد مضي أكثر من 24 ساعة.