أحداث رياضية عالمية.. "عبدالعزيز بن تركي" في يوم التأسيس: المنجزات كبرى

وأضاف: "هذا اليوم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي، وتاريخ نستذكر فيه ما سطره الأجداد من أمجاد، في القرون الماضية، وما يتحقق حاضرًا من منجزات كبرى؛ لا سيما في المجال الرياضي، الذي يشهد مرحلة استثنائية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، أسهم فيها أبناء وبنات هذا الوطن العظيم، وبنسبة نجاح عالية، ولله الحمد".