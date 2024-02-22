أحداث رياضية عالمية.. "عبدالعزيز بن تركي" في يوم التأسيس: المنجزات كبرى

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير إن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية كل عام، يؤكد الارتباط الوثيق لهذه الأرض بالدولة السعودية، بما تحمله من موروث تاريخي وحضاري وثقافي عريق، كُتبت فيه قصص مليئة بالبطولات والتضحيات لقيادة عزيزة وشعب مخلص على مر ثلاثة قرون مضت، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده -حفظهم الله- الذي نباهي به العالم، من خلال ما تَحقق معه من قفزات ونهضة تنموية استثنائية، وتطور كبير في مختلف المجالات، ولله الحمد.
وأضاف: "هذا اليوم هو مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي، وتاريخ نستذكر فيه ما سطره الأجداد من أمجاد، في القرون الماضية، وما يتحقق حاضرًا من منجزات كبرى؛ لا سيما في المجال الرياضي، الذي يشهد مرحلة استثنائية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، أسهم فيها أبناء وبنات هذا الوطن العظيم، وبنسبة نجاح عالية، ولله الحمد".
ودعا وزير الرياضة، في ختام حديثه، أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا علو شأنه وازدهاره وأمنه وأمانه، في ظل القيادة الرشيدة.