خدمات إلكترونية مبتكرة وتقنيات "الدرون" المتطورة تتصدر جناح "الداخلية" بمعرض الصقور

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم في المعرض خدمات إلكترونية كإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة رخص القيادة والسير، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، وطرح مزاد للوحات المركبات عبر منصة (أبشر)، وعرضاً للمركبة الأمنية الكهربائية (لوسيد)، والتعريف بخدمة التأشيرة السياحية، وخدمات منصة (أبشر) الإلكترونية، واشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.