أمير عسير يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع فرع "تراحم" بالمنطقة

وفي ختام الحفل كرم الأمير تركي بن طلال الجهات الداعمة لأعمال اللجنة، وثلاثة من مستفيديها؛ كان لهم عدد من المبادرات والإنجازات.

ووجّه أمير عسير بطباعة كتاب "بين حنايا الأمل" لإحدى المستفيدات من خدمات اللجنة، ونشره على مدارس المنطقة؛ للاستفادة مما أوردته من قصص وتجارب.