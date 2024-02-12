ضبط 2753 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع بجميع مناطق المملكة

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 1057 دراجة مخالفة بالرياض، و66 بالعاصمة المقدّسة، و451 بمنطقة المدينة المنوّرة، و70 بالشرقية وضبط 6 بمنطقة عسير، و10 دراجات مخالفة بمنطقة تبوك، و33 بحائل، و287 بالقصيم، وجازان 30 دراجة مخالفة، ونجران 22، ومنطقة الحدود الشمالية 10، والجوف 5 دراجات مخالفة، و678 بجدة، و24 بالطائف و4 بالقريات.