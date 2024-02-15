صورة خطفت الأنظار ونالت الإعجاب.. هكذا احتفى حارس مدرسة في جدة بـ"يوم التأسيس"

وجسدت الصورة التي خطفت الأنظار مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس لدى حارس المدرسة في مبادرة وطنية جميلة، تبعث الفخر والسعادة في نفس كل مواطن ومواطنة، وتستذكر تفاصيل الملاحم البطولية للآباء والأجداد، وكيف وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس المملكة العربية السعودية، على مرتكزات قوية، ومنطلقات ثابتة، أثمرت اليوم وطنًا قويًا وآمنًا، يُحتذى به في الترابط والتكاتف، واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب.