"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع آلاف السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية بولايات السودان وتشاد وسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة كبوشية التابعة لمحلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2.875 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 700 سلة غذائية في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 4.200 فرد من ذوي الهمم، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي بجمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين حول العالم.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 442 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدبة بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 2.532 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قرية شركايا بإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 1.200 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مركز الإنزال السمكي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، وذلك ضمن مشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويستهدف المركز إنعاش قطاع الصيد البحري من خلال زيادة الإنتاج من الأسماك، وتحسين مستوى معيشة ودخل الصيادين وأفراد أسرهم وسائر العاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع الثروة السمكية والتي ستُسهم - بمشيئة الله - بالتخفيف من معاناة الصيادين المتأثرين من الأزمة الإنسانية والكوارث الطبيعية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والثروة الحيوانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
ونفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 57 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المضيف في لبنان.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 201 سلة غذائية و201 حقيبة صحية في مدينة معرة مصرين بريف ادلب في شمال غرب سوريا، استفاد منها 1227 فردًا بواقع 201 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من الزلزال في شمال سوريا.