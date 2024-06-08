"إغاثي الملك سلمان" يوزِّع آلاف السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية بولايات السودان وتشاد وسوريا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 حقيبة مواد عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة كبوشية التابعة لمحلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 2.875 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.