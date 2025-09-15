بدعم من نائب أمير الرياض.. انطلاق الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ألقاها الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، المشرف العام على المركز، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير الرياض على رعايته لهذه المناسبة الأكاديمية، مؤكدًا أن الندوة تعود جذورها إلى أكثر من 50 عامًا، وتسلّط هذا العام الضوء على التاريخ السياسي والحضاري للجزيرة العربية خلال القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي.