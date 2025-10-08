المنظومة الصحية تمهّد لإطلاق شراكات نوعية في التقنيات الحيوية وتصنيع الأدوية في ملتقى الصحة العالمي 2025

تستعد الرياض لاستقبال النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025 برعاية وزارة الصحة، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي توسعًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمستفيدين وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وحيث يُتوقَّع ارتفاعه من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال بحلول 2030، مع تضاعف إسهام القطاع الخاص إلى 145 مليار ريال مقارنة بـ 72 مليارًا في 2020، وهو ما تعمل عليه الوزارة بجهودٍ مكثفة لتمكين بيئة استثمارية تنافسية، وتحفيز الشراكات المحلية والدولية، وتوسيع نطاق التوطين في الصناعات الصحية، عبر تسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق مبادرات تدعم الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مسارات الرعاية الصحية.