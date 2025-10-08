المنظومة الصحية تمهّد لإطلاق شراكات نوعية في التقنيات الحيوية وتصنيع الأدوية في ملتقى الصحة العالمي 2025
تستعد الرياض لاستقبال النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025 برعاية وزارة الصحة، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي توسعًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمستفيدين وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وحيث يُتوقَّع ارتفاعه من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال بحلول 2030، مع تضاعف إسهام القطاع الخاص إلى 145 مليار ريال مقارنة بـ 72 مليارًا في 2020، وهو ما تعمل عليه الوزارة بجهودٍ مكثفة لتمكين بيئة استثمارية تنافسية، وتحفيز الشراكات المحلية والدولية، وتوسيع نطاق التوطين في الصناعات الصحية، عبر تسهيل إجراءات الاستثمار، وإطلاق مبادرات تدعم الابتكار والتقنيات الحديثة في مختلف مسارات الرعاية الصحية.
وتشمل خارطة الفرص الاستثمارية مجالات واعدة مثل التقنيات الحيوية واللقاحات (بنمو يُقدَّر بنحو 130 مليار ريال بحلول 2040)، إلى جانب التصنيع الصحي، البحث والابتكار، السياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية، مما يعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا ودوليًّا جاذبًا للاستثمارات الصحية الكبرى.
وتسعى وزارة الصحة لترسيخ ثقة المستثمرين العالميين في السوق الصحي السعودي من خلال اتفاقيات وشراكات نوعية حققها ملتقى الصحة العالمي بمختلف نُسخه السابقة، وسجلت نسخة عام 2024 استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال، ومنها اتفاقية تصنيع الأدوية بين نوبكو وشركتي نوفو نورديسك وسانوفي بقيمة 4 مليارات ريال، وتوسعات مجموعة فقيه الطبية بـ5 مليارات ريال، إضافة إلى صفقات توسع واستحواذ لشركة دلة الصحية بأكثر من 4 مليارات ريال، حيث تمهد هذه الصفقات الطريق لاستثمارات أكبر في ملتقى الصحة العالمي المُرتقب بنسخته الثامنة لتوطين تصنيع الأدوية والتقنيات الطبية المتقدمة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وغيرها.
وفي وقتٍ تتضاعف به التوقعات حول ما سيشهده ملتقى الصحة العالمي 2025 والذي سينطلق من 27 أكتوبر حتى 30 أكتوبر، يُرتقب توقيع اتفاقيات إستراتيجية بمشاركة مختلف الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات الرعاية الصحية المتكاملة، ومنها توطين تصنيع الأدوية والتقنيات الطبية المتقدمة، مدعومة بجهود الوزارة لتوسيع نطاق الاكتفاء الذاتي.
وتؤكد وزارة الصحة من خلال هذا الزخم، أنها ماضية بخطى عملية لتعزيز مسيرة الملتقى منصة استثمارية فاعلة تُسرّع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة صحية متقدمة وذات قدرة تنافسية عالمية.