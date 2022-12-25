وكيل وزارة الصناعة يزور "ترميم" للاطلاع على أنشطتها وخدماتها

كما استمع وكيل وزارة الصناعة، لشرح من "الخالدي" حول الدور الذي يقدمه مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني بالجمعية من مبادرات تطوعية، ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعي، والذي شارك فيها أكثر من أربعة آلاف متطوع و248 ألف ساعة تطوعية بعائد اقتصادي تجاوز أربعة ملايين ريال.