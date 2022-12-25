وكيل وزارة الصناعة يزور "ترميم" للاطلاع على أنشطتها وخدماتها

زار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، اليوم الأحد، جمعية "ترميم الخيرية"؛ للاطلاع على أنشطتها والخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
وكان في استقبال وكيل وزارة الصناعة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي وعضو مجلس الإدارة أحمد بالحمر؛ حيث بدأت الزيارة بجولة في معرض "ترميم" أعقبها جولة بمركز "سمايا" للتطوع الإسكاني.
وقدم "الخالدي" تعريفًا عن "ترميم" كأول جمعية متخصصة في مسار الترميم على مستوى المملكة، مستعرضًا مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة.
كما تطرق "الخالدي" لهدف "ترميم" الاستراتيجي باستنساخ تجربتها، وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة.
وقال "الخالدي": إن الجمعية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود من خلال ترميم وإعادة تأهيل منازلهم لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر المستفيدة والمشاركة الاجتماعية وإحياء قيم التكافل الاجتماعي، بالمساهمة التطوعية لتنمية المجتمع ورفع المستوى الاقتصادي لساكني المنازل المشمولة بخدمة الترميم.
كما استمع وكيل وزارة الصناعة، لشرح من "الخالدي" حول الدور الذي يقدمه مركز "سمايا" للتطوع الإسكاني بالجمعية من مبادرات تطوعية، ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعي، والذي شارك فيها أكثر من أربعة آلاف متطوع و248 ألف ساعة تطوعية بعائد اقتصادي تجاوز أربعة ملايين ريال.
وأكد "الخالدي" أن المركز تم إنشاؤه كأول مركز للتطوع الإسكاني على مستوى المملكة ونطاقه المنطقة الشرقية؛ لاستقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات، وإطلاق وإدارة المبادرات التطوعية الإسكانية والتنموية؛ للمساهمة بتحقيق مستهدف التطوع في رؤية 2030.
إضافة إلى سد الاحتياج الكبير في مسار التطوع الإسكاني، وتغطية جزء من تكاليف المشروعات الإسكانية التنموية من خلال المبادرات التطوعية ذات العائد الاقتصادي النوعي.
كما أشاد رئيس "ترميم" بمساهمة مصانع مواد البناء في مشروعات الجمعية، منذ انطلاقتها، والذي مثل رافدًا من روافدها في مهمتها التنموية، وقلل التكاليف عليها، مما نتج عنه مضاعفة أعداد المنازل المستفيدة من الخدمة.
وقدّم وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يبذلونه، معربًا عن سعادته بما لمسه من حرص وجودة في الخدمات التي تقدمها لمستفيديها.
كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية، وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشروعات الجمعية.
ورافق "السويلم" خلال الزيارة مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية حمد الدوسري، وعبدالله العساف بإدارة العناية بالشركاء.