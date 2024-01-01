"فلكية جدة": "النجوم" الأكثر إشراقًا يمكن رصدها بالعين المجردة خلال الشتاء

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد تألق النجوم عند رؤيتها بالعين المجردة في ليالي فصل الشتاء مقارنةً بباقي أيام السنة، موضحةً أنه خلال أشهر ديسمبر، ويناير، وفبراير، يواجه جزء الأرض الذي نعيش عليه الجزء الخارجي للذراع الحلزوني في مجرة درب التبانة الذي تنتمي إليه الشمس، وبتوجيه النظر نحو النجوم حيث تبدو أكثر وضوحًا.