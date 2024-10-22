"السهلي" لـ"سبق": 10 ملايين ريال لرواد الأعمال لتحقيق ابتكارات تعزز الأمن الغذائي بالسعودية

يذكر أن صندوق التنمية الزراعية يقدم عددًا من المميزات لبرنامج إقراض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع التمويلي؛ أبرزها نسبة تمويل تصل إلى 80% من تكلفة المشروع، ودفعة مقدمة تصل إلى 30% من القرض المقرر، مع وصول مبلغ القرض إلى 10 ملايين ريال كحد أعلى، إضافة إلى تقديم ضمانات ميسرة والاكتفاء برهن أصول المشروع بكامل قيمتها، مع وصول مدة القرض إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى سنتين فترة سماح.