بعد إيقاف وصفتي في 711 مركزًا.. مقترح لاستخدام أجهزة صرف ذكية بالمنشآت الصحية

وأشار إلى أن من ضمن هذه التقنيات هو الجهاز الذكي لصرف الأدوية، وذلك في كل مركز صحي ومستشفى، وهو جهاز يشبه جهاز صراف الأموال في البنوك، حيث إن المريض بعد أن يكشف عليه الطبيب يقوم الطبيب بكتابة وصفة الأدوية في ملف المريض الإلكتروني، وبعد ذلك يذهب المريض إلى هذا الجهاز ويدخل رقم هويته أو رقم الملف الطبي ثم بعد ذلك تخرج له الأدوية الموصوفة من الجهاز، حيث يقوم الجهاز ذاتيًا بوضع ملصق يحتوي على تعليمات الطبيب مثل الجرعة وعدد المرات.