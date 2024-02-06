"الرميان": منصة القطاع الخاص تقدم أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز الـ20 مليار ريال

وبدأت في وقت سابق اليوم بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، بحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.