"البلوي": السعودية وباكستان تبنيان جداراً من الردع المشترك

يقدم الكاتب والمحلل السياسي جميل البلوي قراءة في اتفاقية الدفاع الاستراتيجي التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية وباكستان، مؤكداً أنها تطور تاريخي يعزز التعاون العسكري والأمني، مستنداً إلى علاقات عميقة تعود إلى الستينيات، ويركز على المكاسب الاستراتيجية في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الردع الجماعي، وحماية الأمن الخليجي، مع التأكيد على أن الأمن يدعم التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي مقاله "الأمن الاستراتيجي" في افتتاحية صحيفة "الرياض"، يقول البلوي: توجت المملكة وباكستان علاقتهما التاريخية بتوقيع اتفاقية للدفاع الاستراتيجي، تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الدفاعية بما يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة.
ويضيف البلوي: تعد هذه الاتفاقية تطوراً تاريخياً في مسار العلاقات العسكرية والأمنية المتنامية بين البلدين منذ ستينيات القرن الماضي، حيث يجمعهما تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك، كما أن الوصول إلى هذه الاتفاقية يعكس القدرات والإمكانات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها المملكة وباكستان.
ويرصد الكاتب مكاسب الاتفاقية ويقول: تحقق هذه الاتفاقية مكاسب استراتيجية للبلدين، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات أمنية متصاعدة، مما يعزز قدرتهما على حماية مصالحهما المشتركة. إنها خطوة لا يقتصر أثرها على البلدين فحسب، بل تمتد لتشمل مستقبل الأمن في المنطقة والعالم، إذ تعزز منظومة الردع الجماعي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الدولي القائم على الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي ظل الأوضاع الدولية المعقدة، تمثل هذه الخطوة "رسالة واضحة بأن التنسيق العسكري الفعّال بين القوى الإقليمية الكبرى يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحد من مخاطر النزاعات، ويفتح المجال أمام عالم أكثر توازناً وسلاماً".
الاتفاقية ستخدم الأمن الخليجي، فالمملكة تعتبر الدفاع عن محيطها الخليجي والعربي جزءاً لا يتجزأ من أمنها الوطني، انطلاقاً من قناعتها بأن أمن الخليج كلٌ لا يتجزأ. ومن خلال هذه الاتفاقية، يمارسان حقهما السيادي في حماية أمنهما، "من خلال التأكيد على أن الاعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما".
ويختم البلوي بأن الدولتين تتشاركان في قناعة راسخة بأن "الأمن موجّه دائماً لخدمة التنمية، وأن الاستقرار يشكل الأساس الحقيقي لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي"، مما يجعل هذه الشراكة ركيزة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة.