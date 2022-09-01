القاهرة.. رجل أعمال سعودي يتعرض لعملية نصب بـ٢،٥ مليون جنيه.. والسفارة تتدخل

رفع رجل أعمال سعودي شكوى عاجلة لدى الجهات الأمنية المصرية بعد تعرضه لعملية احتيال من مقيم عربي في القاهرة بمبلغ يلامس الـ ٢،٥ مليون جنيه مصري.
وكان رجل الأعمال السعودي الدكتور فهد الجوفي قد التقى المقيم العربي ووقع معه كافة المستندات النظامية لبدء استثمار المبلغ وفق الأنظمة الاستثمارية المصرية، ولكنه فوجئ باختفاء المقيم العربي عن الأنظار، ما دعاه لرفع الشكوى على الفور.
وعبر رجل الأعمال الدكتور فهد الجوفي عن شكره وتقديره لسفارة المملكة في القاهرة، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدي مصر الأستاذ أسامة نقلي وجميع منسوبي السفارة ودورها الكبير الذي تقوم به لحماية المواطن السعودي. وأكد أن السفارة وجهاز أمن الدولة المصرية باشرتا عمليات التحقيق في عملية نصب واحتيال مالي التي تعرض لها من قبل النصاب المقيم في القاهرة.
وأضاف الجوفي: "إن دائرة الحماية القانونية بالسفارة السعودية بالقاهرة تواصل عملها للوصول إلى المحتال".
وقد وكل الجوفي محاميه المستشار القانوني ناصر حجازي بدعوة إلى شرطة التجمع الأول وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة والمحضر رقم 12407 إداري قسم أول شرطة التجمع الأول إلى الاستيفاء لإجراء التحريات اللازمة حول واقعة النصب والاحتيال.
وتابع: "المحضر الآن طرف رئيس المحاضر الإدارية لعرضه على مباحث القسم لعمل التحريات اللازمة، كما قام العاملون بالسفارة مشكورين، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين بالقاهرة ومتابعة من رئيس الإدارة القانونية سعادة المستشار مجدي محفوظ بمخاطبة الأمن القومي.