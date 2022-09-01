القاهرة.. رجل أعمال سعودي يتعرض لعملية نصب بـ٢،٥ مليون جنيه.. والسفارة تتدخل

وعبر رجل الأعمال الدكتور فهد الجوفي عن شكره وتقديره لسفارة المملكة في القاهرة، وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدي مصر الأستاذ أسامة نقلي وجميع منسوبي السفارة ودورها الكبير الذي تقوم به لحماية المواطن السعودي. وأكد أن السفارة وجهاز أمن الدولة المصرية باشرتا عمليات التحقيق في عملية نصب واحتيال مالي التي تعرض لها من قبل النصاب المقيم في القاهرة.