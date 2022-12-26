"أمانة جدة" ترفع أكثر من 1.6 مليون م3 من تجمعات مياه الأمطار

يذكر أن الأمانة رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.