"أمانة جدة" ترفع أكثر من 1.6 مليون م3 من تجمعات مياه الأمطار

قامت أمانة محافظة جدة برفع وتصريف أكثر من 1.6 مليون م3 من تجمعات المياه في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية بمشاركة أكثر من 3.333 فرداً و1.953 معدة وآلية.
وبينت الأمانة أن إجمالي ردود الصهاريج المستخدمة في مواجهة الحالة المطرية التي هطلت على المحافظة الأسبوع الماضي تجاوز الـ 31 ألف رد والتي ساهمت في رفع قرابة 853 ألف م3 من المياه، فيما قدرت مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر الشبكة والمحطات القائمة بـ 819 ألف م3، فضلاً عن الكميات التي استوعبتها الشبكات عبر المصبات الأخرى.
وأوضحت الأمانة أنها رصدت تضرر أكثر من 100 شجرة ونخلة و16 عمود إنارة و 140 متراً طولياً من الهبوط الأرضي، إلى جانب تلفيات متفرقة في بعض المواقع ونجحت في معالجة الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية.
وبيّنت أن فرق العمل التابعة لأمانة جدة باشرت خطة الاستعدادات لموسم الأمطار التي تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزاً للإسناد، في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
يذكر أن الأمانة رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.