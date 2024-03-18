بدعم من منصة إحسان.. جمعية كهاتين توفر 996 جهاز تنقية مياه في منازل أسر الأيتام

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" وبدعم من منصة التبرعات الوطنية "إحسان" عدد 996 جهازاً لتنقية وتحلية المياه وتبريدها لمنازل أسر الأيتام بدعم تجاوز 990 ألف ريال وذلك لكفايتهم من شراء المياه النقية الصالحة للشرب.
وتعد فلاتر المياه من أهم الأجهزة المنزلية الصغيرة التي يحرص الجميع على تواجدها في المنزل، حرصاً منهم على تنقية المياه المستخدمة في الطعام والشراب لتجنب الإصابة بالأمراض، حيث يحتوي على جهاز تحكم بالأملاح ويعمل على تنقية المياه المالحة وتحلية مياه الأنابيب والخزانات ذاتياً.
بدوره قدم مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع شكره وتقديره لمنصة إحسان على دعمهم اللامحدود لجمعية كهاتين ومشاريعها النوعية التي تنعكس على الأيتام وأسرهم بشكل إيجابي، مضيفاً "إن الجمعية تسعى لتحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، وفي سبيل ذلك سيتم توفير كافة السبل التي تسهم بإذن الله تعالى في تطوير جميع خدماتها".
يعد مشروع ماء معين والذي يهدف إلى توفير أجهزة تنقية مياه ذاتية لفئة الأيتام ذوي الحاجة في مكة المكرمة وسقي الماء من أفضل الصدقات، عن سعد بن عبادة قال يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم. قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ.