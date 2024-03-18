بدعم من منصة إحسان.. جمعية كهاتين توفر 996 جهاز تنقية مياه في منازل أسر الأيتام

بدوره قدم مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع شكره وتقديره لمنصة إحسان على دعمهم اللامحدود لجمعية كهاتين ومشاريعها النوعية التي تنعكس على الأيتام وأسرهم بشكل إيجابي، مضيفاً "إن الجمعية تسعى لتحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، وفي سبيل ذلك سيتم توفير كافة السبل التي تسهم بإذن الله تعالى في تطوير جميع خدماتها".