في قراءة مُعمّقة لـ "سبق": الزيارة الاستثنائية لسمو ولي العهد إلى واشنطن.. كيف أعادت صياغة الشراكة وأكدت ترسيخ موقع السعودية كقوة دولية صاعدة

اللافت في المشهد أن أغلب التحليلات الأمريكية اتفقت على أن المكاسب التي خرجت بها السعودية تفوقت – لأول مرة بهذا الوضوح – على ما حصدته واشنطن، وهو توصيف غير مألوف في السرديات الأمريكية. وقد تبنّت ذلك صحف ومؤسسات إعلامية كبرى مثل "واشنطن بوست" و"رويترز" و"Al-Monitor"، في اتفاق نادر يعكس حجم التحول الذي فرضته الرياض على هندسة العلاقة بين البلدين.