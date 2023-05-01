المصلون قطعوا الصلاة.. "السيول" تدهم مسجداً بمحايل أثناء صلاة المغرب

فوجئ مصلون بأحد المساجد بمحايل أثناء أداء صلاة المغرب، أمس، بالسيول تغمر المسجد عندما كانوا في الركعة الثانية التي تزامنت معها نداءات فرق الدفاع المدني التحذيرية عبر مكبّرات الصوت التي تدعو إلى الابتعاد عن المكان؛ ليقطع المصلون الصلاة ويلوذون بالفِرار، في محاولة لركوب سياراتهم إلا أنهم فُوجئوا عند خروجهم بأن سياراتهم تطفو فوق المياه بعد جرفها؛ ليقفوا مكتوفي الأيدي أمام المشهد الذي يشبه الحلم، ويعيشون حالة من الذعر والخوف من ذلك السيل المنقول الذي أخذ كل شيء في طريقه.