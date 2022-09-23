مسؤولون أردنيون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

وقال إن هذه المناسبة تجسد التاريخ العريق والمكانة الراسخة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في المنطقة، وتعد محطة تؤكد على نهضة السعودية المستمرة في مختلف المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من تطور ونمو في جميع القطاعات والميادين، مشددًا على حرص الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني، على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية.