مسؤولون أردنيون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

هنأ عدد من المسؤولين الأردنيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة العربية السعودية.
فمن جانبه قال وزير الصحة الأردني الأسبق الدكتور نايف الفايز بهذه المناسبة: «يحل اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في ظل تطورات استثنائية تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونحن في الأردن إذ نؤكد في اليوم الوطني للمملكة التضامن الكامل مع الشعب السعودي الشقيق وقيادته الحكيمة.
فيما أوضح وزير المياه الأردني الأسبق الدكتور حازم الناصر أن المملكة تحملت وما زالت الكثير من المسؤوليات والمهام في إطار رعاية شؤون العرب في مختلف المناسبات والمراحل على مدى سنين طويلة. وهي اليوم القلعة المنيعة في مواجهة الاستهدافات الإقليمية لإضعاف العرب وتقويض وحدة صفهم ووحدة قرارهم، التي تسعى المملكة بشكل دائم إلى تفعيل وإيضاح دورها القيادي التاريخي والثابت في سبيل منعة وعزة الأمة العربية وشعوبها.
وأضاف أن العلاقات الأردنية السعودية تشهد خطوات كبيرة وتاريخية، وهذا ما وطد العلاقة الأخوية المتميزة والعريقة بين البلدين والشعبين، مؤكدًا أن للمملكة دورًا دائمًا في السعي إلى إنجاز الأفكار والمخارج للأزمات، وهذا ليس بجديد، وهي التي رعت الوضع الفلسطيني بشكل أبوي وأخوي.
بدوره قال الباحث في الشؤون السعودية الدكتور جمال الطراونة، أتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الطيب بأجمل التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢. وتمنى الطراونة، المزيد من الازدهار والرفعة للمملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة، التي تشكّل ركيزة أساسية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي.
وقال إن هذه المناسبة تجسد التاريخ العريق والمكانة الراسخة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في المنطقة، وتعد محطة تؤكد على نهضة السعودية المستمرة في مختلف المراحل، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من تطور ونمو في جميع القطاعات والميادين، مشددًا على حرص الأردن، بقيادة العاهل الأردني عبدالله الثاني، على ترسيخ العلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكتين، وتعزيز إدامة التنسيق والتشاور الثنائي على مختلف المستويات خدمة للعلاقات المشتركة والقضايا العربية.
إلى هذا، قال الحاج غازي أبو صوفة، أصدق مشاعر التهنئة نقدمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٢ للمملكة. منوهًا بالجهود التي تقوم بها المملكة في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً في وقوف قيادتها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل.
وهنأ مدير التطوير المؤسسي في وزارة الأوقاف الدكتور أكرم الرواشد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة العربية السعودية. وقال بهذه المناسبة: «في كل يوم نشعر بعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والأردن، وهي على الدوام علاقات راسخة ومميزة وتتمتع بالصدق وأعلى درجات التقارب وأوثق أواصر التفاهم والتناغم». مؤكدًا أن المملكة كانت وستبقى الشقيق الأكبر للأردن وتسعى في كل المحافل العربية
وقال الأديب نايف النوايسة الباحث في الشؤون السعودية: يمر اليوم الوطني السعودي من قلوبنا المحبة للمملكة العربية السعودية هذا البلد الذي يضم على ثراه أقدس وأطهر الأماكن على وجه الأرض وأقربها إلى الله تعالى، ولقد حبا المملكة نظامًا وحكامًا وضعوا نصب أعينهم حماية هذه الأماكن ورعايتها وبناء نهضة حضارية عملاقة في عموم البلاد السعودية، ونفتخر بها على المستوى العربي والإسلامي بأكمله.