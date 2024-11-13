وزير ريادة الاعمال والتنمية الماليزي يزور كودو في الرياض

ورحّب رئيس مجلس إدارة شركة كودو للتغذية والاعاشة السيد راكان الراشد بمعالي الوزير والوفد المرفق له في فروع مطاعم كودو، موضحًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص شركة كودو في التواجد في دولة ماليزيا التي تعد من الوجهات الاستثمارية والسياحية المعروفة في جنوب شرق آسيا، وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون في الاتجاهين، وتمكين شركات الأغذية والمشروبات الماليزية من الاستفادة من رؤى وخبرة كودو لدخول السوق السعودي، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.