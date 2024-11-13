وزير ريادة الاعمال والتنمية الماليزي يزور كودو في الرياض

قام معالي وزير ريادة الأعمال والتنمية الماليزي داتوك إيوان بينيديك، يرافقه معالي السفير الماليزي لدى المملكة داتوك وان زيدي وان عبد الله، بزيارة لأحد فروع شركة كودو للتغذية والاعاشة ؛ العلامة التجارية الرائدة للمطاعم السريعة في المملكة العربية السعودية، حيث اطلع معاليه على مسيرة كودو التي تجاوزت الثلاثين عامًا في مجالها وتميّزها فيما تقدّمه من وجبات تجمع بين الجودة العالية والمذاق الشهي.
وتم خلال الزيارة استعراض المشاريع الطموحة لشركة كودو في توسيع أعمالها ودخول السوق الماليزي بعلامتها التجارية السعودية بنسبة 100%، والمعروفة بالوجبات الطازجة والتميّز التشغيلي ونهج وضع العملاء في المقام الأول، وذلك من خلال منح حقوق الإمتياز مع الشركات المتميّزة في هذا المجال في ماليزيا، والتي سوف يكون لمعالي الوزير والوفد المرافق دور كبير في إنجازها خلال الفترة المقبلة، حيث يندرج هذا التعاون في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات إمتياز إستراتيجية مع مشغلي الأغذية والمشروبات الراسخين، بدعم من هذا الوفد الموقر؛ لتسهيل الدخول إلى السوق الماليزي.
ورحّب رئيس مجلس إدارة شركة كودو للتغذية والاعاشة السيد راكان الراشد بمعالي الوزير والوفد المرفق له في فروع مطاعم كودو، موضحًا بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص شركة كودو في التواجد في دولة ماليزيا التي تعد من الوجهات الاستثمارية والسياحية المعروفة في جنوب شرق آسيا، وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون في الاتجاهين، وتمكين شركات الأغذية والمشروبات الماليزية من الاستفادة من رؤى وخبرة كودو لدخول السوق السعودي، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار أن من أبرز ما شجّع على دخول السوق الماليزي هو الإقبال الذي تشهده فروعنا في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة على وجه الخصوص من الزوّار الماليزيين أثناء تواجدهم في المملكة للعمرة والحج، والاقتراحات التي وجدناها منهم بأن تكون لنا فروع في ماليزيا وفقاً لمنح حقوق الأمتياز تقدّم الأطباق الشهية التي استمتعوا بتجربتها في فروع مطاعمنا. كما سوف تكون ماليزيا بوابتنا إلى الأسواق الآسيوية.