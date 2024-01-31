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أُحيل للنيابة العامة.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالجوف لترويجه الحشيش

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أيّ نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها
أُحيل للنيابة العامة.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالجوف لترويجه الحشيش

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

النيابة العامة
الجوف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الحشيش المخدر

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