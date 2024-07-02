أمانة مكة تضبط مخالفين لنظام التعدين في الشعيبة وتؤكد استمرار الجولات الرقابية

جاء ذلك خلال جولة رقابية نفذتها بلدية الشعيبة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لنظام التعدين، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.