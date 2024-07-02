أمانة مكة تضبط مخالفين لنظام التعدين في الشعيبة وتؤكد استمرار الجولات الرقابية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة خلال جولة ميدانية، عدداً من المخالفين لنظام التعدين واستغلال الرواسب التعدينية، وذلك في منطقة الشعيبة جنوب مكة المكرمة.
جاء ذلك خلال جولة رقابية نفذتها بلدية الشعيبة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين لنظام التعدين، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، داعيةً الجميع التعاون والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة المخالفة فوراً لحماية البيئة وحفظ الموارد الطبيعية.