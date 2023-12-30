تنافُس "7" مشاركين أوروبيين في شوط "المنظمة الدولية للإبل" بـ"مهرجان الملك عبدالعزيز"

وشهدت قائمةُ الأسماء المشارِكة في شوط المنظمة، مشاركةَ "4" ملاك من بريطانيا، ومشاركًا من ألمانيا، ومشاركًا من فرنسا، ومشاركًا من أمريكا؛ حيث جاءت التسمية بشوط "المنظمة الدولية للإبل"؛ تثمينًا لدور الشركاء الدوليين في أكثر من "105" دول؛ بهدف تشجيع المشاركات الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول.