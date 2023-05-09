محليات

شرطة الخبر تقبض على مقيم لترويجه الشبو

تم اتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
شرطة الخبر تقبض على مقيم لترويجه الشبو
واس
واس

قبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، على مقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

الشبو
شرطة محافظة الخبر
مادة الميثامفيتامين المخدر

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