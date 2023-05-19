مبعوث السودان في قمة جدة: نثق في وقوف الدول العربية مع السودان لاحتواء الأزمة الراهنة

أكد المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، السفير دفع الله الحاج علي، ثقته في وقوف الدول العربية مع السودان لاحتواء الأزمة الراهنة ومرافقته في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار، مثمنًا مبادرة الهدنة الإنسانية التي تقدمت بها المملكة والولايات المتحدة لإنهاء الاقتتال في السودان.
وقال في كلمته خلال افتتاح القمة العربية 32 بجدة: "تعلمون أن السودان في إقليم كبير يضم 10 دول في جوار مباشر وغير مباشر، وهو بمثابة صمام الأمان وواسطة العقد لهذا الإقليم، ولكم أن تتخيلوا إذا ما انفرط هذا العقد كيف ستكون تداعياته على الإقليم بأسره"، مؤكدًا أن السودان يستبشر ببوادر السلام التي أخذت تتبلور في المنطقة العربية بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتي تؤكد حرص وسعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأعرب عن ترحيب بلاده بعودة سوريا للجامعة العربية، مثمنًا جهود لجنة الاتصال العربية الوزارية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن السودان ظل يدعو دائمًا إلى عودة سوريا إلى بيت العرب وحرص على استمرار علاقاته الدبلوماسية معها.
وجدد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب الأولى وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، مرحبًا باتفاق وقف إطلاق النار والذي تم التوصل إليه مؤخرًا بفضل جهود الوساطة المصرية.
وهنأ مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني المملكة العربية السعودية لتسلمها رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، ناقلاً تحيات رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان للمجلس، والتي حالت الظروف الراهنة بالبلاد دون حضوره للقمة العربية.