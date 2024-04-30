آبفي تفتتح مكتبها الإقليمي في المملكة العربية السعودية

وقال أشرف داود، المدير العام للمقر الإقليمي لشركة آبفي بالسعودية: "إن افتتاح المقر الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية يدل على التركيز الاستراتيجي لشركة أبفي في المملكة؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب وتحقيق نتائج مؤثرة. كما تؤكد الشركة اهتمامها بالتعاون مع السلطات الحكومية، وتعتزم تعزيز المبادرات الحالية؛ حيث تركز هذه المبادرات على دعم جهود وزارة الصحة في التوعية والتعليم الصحي من خلال رعاية المؤتمرات الطبية، والشراكة مع الجمعيات الطبية، وتطوير الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الرعاية الصحية".