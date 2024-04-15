"تعليم مكة" تعلن توقيت الدوام الصيفي للمتبقي من العام الدراسي الحالي

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، والحصة الأولى عند الـ 7:00 صباحاً، على أن يكون الاصطفاف للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 ظهراً والحصة الأولى 00: 1 ظهراً.