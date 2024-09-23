قدم العديد من الهدايا في إشارات المرور.. "هلال الباحة" يحتفي باليوم الوطني الـ94

احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بالذكرى الـ94 لليوم الوطني مُقدِّمةً العديد من الهدايا في مواقع عديدة.
وقام المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، بتوزيع باقات الورد مع الأعلام وشنط إسعافية وهدايا للأطفال في عدد من إشارات المرور بمدينة الباحة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94، ورافقه في هذه المناسبة العزيزة مساعد المدير العام للدعم والمساندة ومدير الاتصال المؤسسي ومدير القيادة الميدانية، وعدد من الفرق الإسعافية وفرق الاستجابة.
وأضاف بأن هذه المناسبة فرصة لتعزيز الفخر بالانتماء لهذا الوطن، والاعتزاز بما تحقق من إنجازات رائدة في مختلف المجالات، منها هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعزيز جودة الخدمات الإسعافية بالحفاظ على الروح البشرية، وخدمة الإنسان، ومشاركة المجتمع، في ظل حرص القيادة على نماء وازدهار الوطن.
واختتم مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة كلمته سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا، ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.