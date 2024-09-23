قدم العديد من الهدايا في إشارات المرور.. "هلال الباحة" يحتفي باليوم الوطني الـ94

وقام المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلطان بن سعد المالكي، بتوزيع باقات الورد مع الأعلام وشنط إسعافية وهدايا للأطفال في عدد من إشارات المرور بمدينة الباحة احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ94، ورافقه في هذه المناسبة العزيزة مساعد المدير العام للدعم والمساندة ومدير الاتصال المؤسسي ومدير القيادة الميدانية، وعدد من الفرق الإسعافية وفرق الاستجابة.