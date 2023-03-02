للربط بموانئ شرق إفريقيا.. "موانئ" تضيف خدمتيْ شحنٍ ملاحيتيْن بميناء جدة الإسلامي

وتربط الخدمة الأسبوعية المباشرة "شرق إفريقيا- البحر الأحمر" مينائيْ جدة الإسلامي والملك عبدالله، بميناء جيبوتي في مدينة جيبوتي بوقت عبور يومين فقط، وميناء مومباسا الكيني بوقت عبور 9 أيام، إضافة إلى ميناء دار السلام التنزاني بوقت عبور 12 يومًا، بعدد 4 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 2500 حاوية قياسية من ضمن 730 سفينة؛ بما يضمن أوقات نقل تنافسية تلبي تطلعات المستوردين والمصدرين.