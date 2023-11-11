القيادة تهنّئ رئيسَ جمهورية أنغولا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ برقيةَ تهنئة لرئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.