النائب العام: نظام حماية المبلغين يُؤسِّس مرحلة جديدة من الحماية العدلية ويُعزِّز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وافر الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيديهما الله- على الموافقة الكريمة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكدًا أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل الإجراءات والتدابير والضمانات كافة الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وأقاربهم كافة، وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام بأن صدور هذا النظام مُعزِّز لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعالة؛ ما يُعزِّز ثقافة التبليغ في المجتمع، ويُعزِّز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوَّه معاليه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في السعودية، وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في الميادين كافة، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة -رعاها الله- بصون إجراءات التقاضي من أي مؤثر، ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة، والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا كافة المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية، وغيرها.