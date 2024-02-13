النائب العام: نظام حماية المبلغين يُؤسِّس مرحلة جديدة من الحماية العدلية ويُعزِّز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد

وأشار معاليه إلى أن هذا النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكدًا أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل الإجراءات والتدابير والضمانات كافة الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وأقاربهم كافة، وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.