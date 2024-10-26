مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُعيد حركة ذراعِ خمسينية إلى طبيعتها بعد استئصال ورم بطول 11 سم محيط بالشرايين

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، في إجراء عملية دقيقة لإنهاء معاناة مراجعة في العقد الخامس من العمر، وصلت المستشفى وهي تشكو من آلام حادة وانتفاخ شديد وعدم القدرة على ثني أو فرد الذراع، مع صعوبة أداء المهام اليومية نتيجة الألم الآخذ في التفاقم.
ذكر ذلك الدكتور أنس النوح استشاري جراحة العظام والمفاصل الحاصل على الزمالة الكندية في جراحة أورام العظام والأنسجة رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف: عند وصول المراجعة للعيادة، تم الاستماع إلى شكواها والاطلاع على التاريخ المَرَضي، وعمل الفحص السريري، وتَبين أن أعراض الألم والتورم بدأت تشعر به منذ 12 شهرًا، مع زيادة حدته بصورة شبه يومية، حتى وصل الحال إلى عدم القدرة على ممارسة نشاطها اليومي.
وقال الدكتور أنس إنه تم إخضاعها لعدد من الفحوصات الدقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن وجود ورم كبير بطول 11 سم، ضاغط على الشرايين الرئيسية المغذية للذراع؛ وهو الأمر الذي تَسبب في حدوث نقص في التروية الدموية، وشعورها بهذا الكم الكبير من الألم؛ مشيرًا إلى أن الفريق الطبي عقب دراسته لكافة معطيات ونتائج الفحوصات، وضَع خطة علاجية تقتضي بسرعة التدخل الجراحي للحد من معاناتها.
وأفاد بأنها خضعت لعملية جراحية استغرقت ساعتين، وتم فيها عمل فتح جراحي صغير، تَبِعَ ذلك تحرير الشريان المغذي لليد من وسط الورم بحرص شديد، ومن ثم استئصال الورم بالكامل، نقلت بعدها لجناح التنويم، كما تم إرسال عينة من الورم للمختبر لدراسة نوعه.
وقال الدكتور أنس النوح: إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد استطاعت المراجعة الخروج إلى منزلها خلال 24 ساعة وهي بصحة جيدة، وبعد أسبوع استطاعت تحريك ذراعها دون أية آلام.