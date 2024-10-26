مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُعيد حركة ذراعِ خمسينية إلى طبيعتها بعد استئصال ورم بطول 11 سم محيط بالشرايين

ذكر ذلك الدكتور أنس النوح استشاري جراحة العظام والمفاصل الحاصل على الزمالة الكندية في جراحة أورام العظام والأنسجة رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف: عند وصول المراجعة للعيادة، تم الاستماع إلى شكواها والاطلاع على التاريخ المَرَضي، وعمل الفحص السريري، وتَبين أن أعراض الألم والتورم بدأت تشعر به منذ 12 شهرًا، مع زيادة حدته بصورة شبه يومية، حتى وصل الحال إلى عدم القدرة على ممارسة نشاطها اليومي.