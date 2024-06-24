"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وبدر وخيبر ووادي الفرع حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.