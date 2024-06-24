"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والباحة والجوف والشرقية والشمالية وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة تبوك لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع أمواج. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص وخيبر والمهد وبدر ووادي الفرع. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص وبدر وخيبر ووادي الفرع حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم وبحرة والكامل وخليص والشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد رياحًا شديدة على جدة ورابغ والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.