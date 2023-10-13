بعد واقعة "فتاة جدة".. 8 حالات يُعاقب فيها المتحرش بالسجن 5 سنوات

وتتضمن الحالات الثماني حالتين ينص النظام على تشديد العقوبة فيهما إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 300 ألف من أبرزها: "وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وتشدد أيضًا في حال العودة أو اقتران الجريمة بطفل، أي كان المجني عليه طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن يكون مرتكب الجريمة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".