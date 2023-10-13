بعد واقعة "فتاة جدة".. 8 حالات يُعاقب فيها المتحرش بالسجن 5 سنوات

أعلنت شرطة محافظة جدة أمس، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر من خلال مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بفتاة في محل تجاري أثناء عملها، مخالفاً بذلك نظام مكافحة التحرش.
ونصّت المادة الأولى من النظام على أنه: "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
وتتضمن الحالات الثماني حالتين ينص النظام على تشديد العقوبة فيهما إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 300 ألف من أبرزها: "وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وتشدد أيضًا في حال العودة أو اقتران الجريمة بطفل، أي كان المجني عليه طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن يكون مرتكب الجريمة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإن كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".
وفي خارج إطار هذه الحالات سالفة الذكر، تصل عقوبة التحرش إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.