المدينة المنوّرة.. 12 فرقة لمتابعة أسواق الأنعام والمسالخ على مدار الساعة

ينفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنوّرة، جولات تفقدية لأسواق الأنعام والمسالخ، للاطلاع على جاهزيتها، ومتابعة سير خطة أعمال فرع الوزارة لموسم الحج لهذا العام.
وأوضح مدير فرع الوزارة المهندس أيمن بن محمد السيد؛ أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الحالة التشغيلية والتقيّد بمستوى النظافة، مع التأكّد من توافر كامل الشروط الصحية والفنية، إضافة إلى التحقّق من وجود لائحة لقائمة أسعار الذبح في جميع المسالخ، ولوحات إرشادية للمستفيدين، وتهيئة المداخل الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد بأن السوق يشهد إقبالاً متزايداً هذه الأيام لشراء الأضاحي، مع وفرةْ في المعروض وتنوّعْ للأنعام والأضاحي، يواكب ذلك وجود المشرفين والأطباء البيطريين، وتكثيف جولاتهم اليومية للكشف الظاهري، ومتابعة التقيُّد بالضوابط والاشتراطات، وعدم مخالفة نظام الرفق بالحيوان، مع متابعة أكثر من 200 موقع لبيع الأغنام بالسيارات والحرص على وجودهم في الأماكن المخصّصة لهم مؤقتاً.
وأشار إلى أن المسلخ رقم 1ج يستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، إلى جانب وجود الفرق الإرشادية في أرجاء السوق لتقديم النصائح حول اختيار الأضحية، وتوجيههم إلى المسلخ الأقل انتظاراً، ووجود مسؤولي تنظيم دخول المستفيدين وخروجهم.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت أخيراً فسح أكثر من 856 ألف رأس من الماشية الحية؛ أغنام، أبقار، جمال، ضمن استعداداتها لتلبية الطلب خلال عيد الأضحى، مؤكدة أن الضوابط والشروط الصحية للاستيراد يتم تحديثها وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي للدول؛ لضمان سلامة المواشي الحية المستوردة.