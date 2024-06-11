المدينة المنوّرة.. 12 فرقة لمتابعة أسواق الأنعام والمسالخ على مدار الساعة

وأفاد بأن السوق يشهد إقبالاً متزايداً هذه الأيام لشراء الأضاحي، مع وفرةْ في المعروض وتنوّعْ للأنعام والأضاحي، يواكب ذلك وجود المشرفين والأطباء البيطريين، وتكثيف جولاتهم اليومية للكشف الظاهري، ومتابعة التقيُّد بالضوابط والاشتراطات، وعدم مخالفة نظام الرفق بالحيوان، مع متابعة أكثر من 200 موقع لبيع الأغنام بالسيارات والحرص على وجودهم في الأماكن المخصّصة لهم مؤقتاً.