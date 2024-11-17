الدمام.. تدخّل نوعي لاستبدال مفصلي الركبتين لمريضة بعملية جراحية واحدة

نجح فريق طبي في مجمع الدمام الطبي، أحد المرافق التابعة لشبكة الدمام الصحية، بتجمع الشرقية الصحي؛ في إجراء عملية استبدال مفصلي الركبتين لمريضة في عملية جراحية واحدة.
وحضرت المريضة إلى العيادات الخارجية وهي تعاني من آلام حادة، إضافة إلى صعوبة في أداء الأنشطة اليومية وتقييد ملحوظ في الحركة والمشي لمسافات قصيرة.
وأوضح استشاري جراحة العظام في مجمع الدمام الطبي، الدكتور سعد الطاهر، أن الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة؛ بما في ذلك الأشعة والتحاليل؛ للتأكد من حالة المريضة وتحديد إمكانية إجراء العملية في وقت واحد.
وأشار الدكتور "الطاهر" إلى أن القرار أُخِذ بعناية لتلبية احتياجات المريضة الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة؛ مما ساهم في تحقيق نجاح العملية.
وأكد أن شبكة الدمام الصحية، عبر سلسلة نجاحات حققتها في مجال استبدال المفاصل؛ تؤكد سعيها الدائم لتقديم خدمات طبية عالية الجودة.
وأجرى المجمع الطبي أكثر من 500 عملية استبدال مفصل صناعي، بمعدلات نجاح تُمَاثل ما تُحققه أفضل المراكز الطبية المتقدمة إقليميًّا وعالميًّا؛ مما يعزز من مكانتها كوجهة طبية موثوقة للرعاية الصحية المتقدمة في المملكة.