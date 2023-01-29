المجمعة.. إنقاذ مريض بجلطة دماغية من خلال ‫الطب الاتصالي‫

وقال الدكتور خالد القحطاني؛ مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة، إن المريض توجّه الطوارئ وهو يعاني ضعف الجانب الأيسر من جسمه وصعوبة في الكلام، وبعد تشخيص حالته بوساطة الفريق الطبي والتمريضي بالطوارئ وفريق الجلطة الدماغية، تم نقله إلى العناية المركزة لإعطائه الدواء العاجل في مثل هذه الحالات عن طريق خدمة الطب الاتصالي.