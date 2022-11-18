استُقبل فيها ولي العهد.. تعرَّف على التحفة الفنية التايلاندية قاعة العرش "شاكري مها برسات"

وتعد قاعة العرش "شاكري مها برسات" أحد المباني الرئيسية في القصر الكبير، الذي يقع في قلب العاصمة التايلاندية بانكوك، وبُني من قِبل الملك راما الخامس في أواخر القرن التاسع عشر، وتحديدًا عام 1877م؛ ليكون مقرًّا لإقامته، وفقًا للمعلومات التي أوردها الموقع الرسمي للمتاحف الملكية التايلاندية.