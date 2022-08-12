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حماية من الإرهاب الأسود.. رسالة من "آل الشيخ" تثمن جهود "أمن الدولة"

شكر يزامن صدور بيان "مقتل إرهابي فجر نفسه بعد محاصرته في جدة"
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ
عبدالله العنزي
عبدالله العنزي

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالجهود المميزة التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة في تعقب الإرهابيين والقضاء على شرهم وخطرهم قبل تنفيذ مخططاتهم، مقدماً الشكر لهم على جهودهم المباركة في القضاء على الإرهاب الأسود.

جاء ذلك في تغريدة شكر وجهها "آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، عقب صدور بيان رئاسة أمن الدولة اليوم الجمعة حول "مقتل أحد الإرهابيين الذي فجر نفسه بعد محاصرته في جدة.

وقال "آل الشيخ": "شكراً ‫#رئاسة_أمن_الدولة‬ على جهودكم المباركة في المحافظة على الأمن وحماية المجتمع من الإرهاب الأسود الذي يسعى لتدمير البلاد والعباد وتقويض اللحمة الوطنية".

وسأل الله "آل الشيخ"، أن يحفظ ‫المملكة‬ وأن يديم عزها ورقيها وتقدمها، وأن يحفظ أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

عبداللطيف آل الشيخ
أمن الدولة

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