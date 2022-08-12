حماية من الإرهاب الأسود.. رسالة من "آل الشيخ" تثمن جهود "أمن الدولة"

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالجهود المميزة التي تقوم بها رئاسة أمن الدولة في تعقب الإرهابيين والقضاء على شرهم وخطرهم قبل تنفيذ مخططاتهم، مقدماً الشكر لهم على جهودهم المباركة في القضاء على الإرهاب الأسود.