المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"

وأضاف العنقري، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار ما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من رعاية واهتمام من لدن القيادة الذي كان له الأثر فيما يحتله الديوان من مناصب قيادية، حيث يتبوأ الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، كما يرأس جانب (الإنتوساي) في اللجنة التوجيهية للتعاون بين منظمة (الإنتوساي) ومجتمع المانحين بالمشاركة مع البنك الدولي؛ إضافة إلى رعايته عدداً من البرامج التطويرية والتنموية، من ضمنها: البرنامج السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية، وبرنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مبادرة الإنتوساي للتنمية.